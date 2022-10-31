استكملت ترتيباتها.. كيف استعدت الجزائر لاستضافة القمة العربية؟

من جانبها أنهت السلطات المعنية بالجزائر كافة التحضيرات الخاصة باستضافة القمة التي ستعقد في قصر المؤتمرات بمنطقة نادي الصنوبر غربي العاصمة، على أن تقيم الوفود الرسمية في فيلات مخصصة لها داخل "إقامة الدولة" وهو مجمع سكني مخصص لكبار المسؤولين الجزائريين ويتمتع بحراسة مكثفة ويبعد نحو 100 متر عن قصر المؤتمرات، بالإضافة إلى تخصيص فندق "شيراتون" داخل "إقامة الدولة" من أجل المرافقين. كما تم اعتماد صحفيين من 24 دولة لتغطية فعاليات القمة، مع تخصيص فندقين لإقامتهم، على أن يتم نقلهم لمقر القمة بواسطة حافلات خاصة.