استكملت ترتيباتها.. كيف استعدت الجزائر لاستضافة القمة العربية؟

استكملت الجزائر الترتيبات النهائية لانعقاد القمة العربية، في الأول من نوفمبر 2022م المقبل. وسيشارك في القمة العربية عدد من الضيوف أبرزهم أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وموسى فكي رئيس الاتحاد الإفريقي، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس حركة عدم الانحياز، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.
من جانبها أنهت السلطات المعنية بالجزائر كافة التحضيرات الخاصة باستضافة القمة التي ستعقد في قصر المؤتمرات بمنطقة نادي الصنوبر غربي العاصمة، على أن تقيم الوفود الرسمية في فيلات مخصصة لها داخل "إقامة الدولة" وهو مجمع سكني مخصص لكبار المسؤولين الجزائريين ويتمتع بحراسة مكثفة ويبعد نحو 100 متر عن قصر المؤتمرات، بالإضافة إلى تخصيص فندق "شيراتون" داخل "إقامة الدولة" من أجل المرافقين. كما تم اعتماد صحفيين من 24 دولة لتغطية فعاليات القمة، مع تخصيص فندقين لإقامتهم، على أن يتم نقلهم لمقر القمة بواسطة حافلات خاصة.
ومن بين أبرز الترتيبات في قمة الجزائر، أنها سوف تكون أول قمة رقمية بالكامل، حيث سيتم الاستغناء تماماً عن الورق خلال كل الجلسات، مع توفير إنترنت فائق السرعة لكافة الحضور.
يذكر أنه يغيب عن القمة 6 من قادة الدول العربية، وهم خادم الحرمين وولي عهده، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وسلطان عمان هيثم بن طارق وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسينوب نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم عن رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.
فيما يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفد لبنان إلى القمة العربية التي تعقد في الجزائر.