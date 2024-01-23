طلّاب عسير يقتحمون مربعَ الذهب لـ"فرسان التعليم" بتفوُّقهم على المدينة المنورة

تأهّل فريق عسير إلى دور الأربعة من برنامج منافسات "فرسان التعليم"، في موسمه الثاني، بعد تفوقه على فريق المدينة المنورة بنتيحة "74 - 64" نقطة، في اللقاء الحادي عشر من المنافسات التي تُشرف عليها وزارةُ التعليم.
حضر اللقاءَ قياداتٌ من الوزارة؛ منهم: وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الدكتور عبد المنعم الحياني، ومديرة مكتب وكيل الوزارة للتعليم الجامعي مها المنيع، وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الأهلي الدكتور محمد العضيب، ومدير مكتب وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الأهلي عبد العزيز الغامدي.
مثّل فريقَ عسير الطلاب: طلالٌ القحطاني، وشيخة الشهراني، ورامي آل قطامي، ومنار آل جازع، فيما مثّل فريقَ المدينة المنورة الطلابُ: أوس الغامدي، ومعاذ العييري، وله الجهني، وفحر السحيمي، الذين أعلنوا في بداية اللقاء، التحدي، وحرصهم على الفوز ومواصلة الطريق إلى اللقاء النهائي. ومن جانبه نجح مقدّم البرنامج عبد الرحمن البشيري في إثارة الحماس بين الطلاب.
وتنافس الفريقان في 4 فقرات رئيسة؛ وهي: "القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية"، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية، وتهدف المنافسات إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة. كما يتمّ عرضها على قنوات عين التعليمية بشكل أسبوعي، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.
بدأ اللقاءُ بجولة القدية، وتنافس الفريقان في سرعة الإجابة عن الأسئلة العشرة، وفيما تألّق فريق المدينة المنورة في بداية الجولة، تألّق فريق عسير في نهايتها، ونجح فرسان المدينة في الإجابة عن أسئلة تناولت ترتيب الملك سلمان بين إخوانه "25"، واسم المنتخب الذي لم يغب عن منافسات كأس العالم "البرازيل"، وفي أي عهد أنشئ مجلس الشورى السعودي "الملك عبد العزيز"، واسم المدينة التي لن يكون بها سيارات وخالية من الكربون في المستقبل "ذا لاين". فيما أجاب فرسان عسير عن أسئلة؛ منها: أقدم الخطوط في اللغة العربية "الكوفة"، واسم وزير الدفاع الحالي "الأمير خالد بن سلمان"، ونسبة الماء في الكرة الأرضية "71%"، لتنتهي هذه الجولة بتقدم فرسان عسير 15 نقطة مقابل 12 نقطة لفرسان المدينة المنورة.
وفي جولة نيوم أجاد فرسان عسير خاصية سحب السؤال، فيما أجاد فرسان المدينة المنورة خاصيتي تغيير السؤال وسحبه، وتبادلا الإجابة عن أسئلة تناولت: موقع سوق المشيقر "عسير"، واسم وزارة المالية في السابق "مديرية المالية العامة"، ومجموعة استثمارات روشن تتبع لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، وتاريخ تجديد قلعة تبوك "1370هـ"، واسم النبي الذي آمن به كل قومه "يونس عليه السلام". وتنتهي هذه الجولة بتقدم فرسان المدينة المنورة 24 نقطة مقابل 18 نقطة لفرسان عسير.
بينما في جولة العلا، نجح فرسان عسير في استعادة دفة المقدمة، وجاءت مزايدات الفريق في الإجابة عن الأسئلة بحرص شديد، أسهمت في جلب عدد وافر من النقاط، لتنتهي الجولة بتقدمهم 15 نقطة مقابل 5 نقاط لفرسان المدينة المنورة.
إلى ذلك شهدت الجولةُ الأخيرة "روح السعودية"، تفوقَ الفريقَيْن في الإجابة عن الأسئلة الأربعة، وتعرّف فرسان عسير على الصورتين غير المكتملتين "قلعة مارد في الجوف، وسندالة"، فيما تعرف فرسان المدينة المنورة على صورتي "مركز إثراء في الظهران، ومسجد جواثا في الأحساء".