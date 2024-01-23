طلّاب عسير يقتحمون مربعَ الذهب لـ"فرسان التعليم" بتفوُّقهم على المدينة المنورة

بدأ اللقاءُ بجولة القدية، وتنافس الفريقان في سرعة الإجابة عن الأسئلة العشرة، وفيما تألّق فريق المدينة المنورة في بداية الجولة، تألّق فريق عسير في نهايتها، ونجح فرسان المدينة في الإجابة عن أسئلة تناولت ترتيب الملك سلمان بين إخوانه "25"، واسم المنتخب الذي لم يغب عن منافسات كأس العالم "البرازيل"، وفي أي عهد أنشئ مجلس الشورى السعودي "الملك عبد العزيز"، واسم المدينة التي لن يكون بها سيارات وخالية من الكربون في المستقبل "ذا لاين". فيما أجاب فرسان عسير عن أسئلة؛ منها: أقدم الخطوط في اللغة العربية "الكوفة"، واسم وزير الدفاع الحالي "الأمير خالد بن سلمان"، ونسبة الماء في الكرة الأرضية "71%"، لتنتهي هذه الجولة بتقدم فرسان عسير 15 نقطة مقابل 12 نقطة لفرسان المدينة المنورة.