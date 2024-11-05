"البيئة" تحذّر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

جدّدت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة تحذيرَها من بيع مخططات أُعدّت على أراضٍ زراعية بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة البلديات والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية بدون موافقتها.