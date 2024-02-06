"القصيبي": النهج الحوثي غير المسبوق في نشر العبوات الناسفة في اليمن تجاوز العقل

وفي تصريح خاص بمكتب "مسام" الإعلامي، أكد مدير عام مشروع كهرباء عسيلان المهندس محمد مبارك، أن مشروع كهرباء مديرية عسيلان جباح، يُعد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى توفير الخدمة الكهربائية لأكثر من 20 ألف نسمة في 5 مناطق بمديرية عسيلان ومع ذلك، وقد تعرض هذا المشروع لتعثر كبير بسبب الألغام التي زُرعت على طول خطوط نقل الكهرباء من قبل مليشيات الحوثي، ونتيجة لذلك، تم تعليق أعمال المشروع وتأخير توصيل الكهرباء إلى المناطق المتضررة.