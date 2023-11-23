"أبوثنين" يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل

وشارك ضمن وفد المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي, حيث ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير المدير العام والحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.