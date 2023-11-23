"أبوثنين" يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل

ترأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي, الذي عقد بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري.
وشارك ضمن وفد المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي, حيث ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير المدير العام والحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وبدأ المؤتمر بكلمة المملكة بصفتها رئيس الدورة السابقة ألقاها "أبوثنين" أشار فيها إلى تطورات سوق العمل في المملكة والنتائج الإيجابية التي تحققت في مؤشرات السوق الرئيسة والمبادرات التي تركز على التطوير المهني للكوادر الوطنية كمسرعة المهارات وقسائم التدريب. وكذلك مبادرة إنشاء المجالس القطاعية للمهارات بمشاركة القطاع الخاص بهدف تخطيط وتنمية المهارات في 12 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
واستعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل عددًا من المبادرات التي تتعلق بموضوعات الصحة والسلامة المهنية وتطوير بيئة العمل.
وشارك وفد المملكة في افتتاح الجمعية العمومية لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انتخبت فيه المملكة نائبًا لرئيس الجمعية العمومية لمركز العمل لمدة عام ونائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمركز العمل لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن المركز يعد كيانًا متخصصًا جديدًا تابعًا لمنظمة التعاون الإسلامي ويُعنى بمهام تنفيذ قرارات المنظمة وبرامجها في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.