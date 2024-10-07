"العمران": علاج الحالات المعقدة لتضخُّم الشريان الأورطي أصبح متاحًا الآن داخل السعودية

وقال إن التضخم قد يحصل في أي نقطة من الشريان، وبعضها علاجها سهل، لكن عندما تكون عند تفرعات الشرايين فإن أساليب العلاج تصبح أصعب؛ لأن الطبيب يكون حريصًا على أن يصل الدم لجميع الأعضاء؛ ولذلك تم إنشاء برنامج الأورطي المعقَّد في مستشفى الملك فيصل التخصصي لعلاج هذه الحالات التي كانت تُرسَل خارج السعودية، والآن أصبحنا نعالجها في المملكة العربية السعودية.