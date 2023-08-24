بعمليتين في وقت واحد.. إنهاء معاناة طفلة الـ 11 عامًا بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، عبر فتح وتوسيع القناة السمعية مع عمل ترميم للقناة السمعية الخارجية والطبلة باستخدام أنسجة تعويضية من يد المريضة وغضاريف من صيوان الأذن الأولى، وزراعة سماعة عظمية OSIA في الأذن الأخرى في الوقت نفسه، وهي من أحدث التقنيات عالميًا، لتحسين السمع في الأذنين بتقنيتين مختلفتين.