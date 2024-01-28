دون التفرقة بين أمير أو وزير.. السعودية تجتث الفساد وتحاسب الفاسدين

ودأبت السعودية دومًا على مكافحة الفساد دون التفرقة بين أمير أو وزير، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع؛ فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكُتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية، وهذا يثبت ويبرهن للجميع أن حملة مكافحة الفساد بشتى صوره هي حرب على الفاسدين في كل مناطق السعودية.