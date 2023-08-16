"حقيبتك جاهزة".. "تعليم القصيم" تُطلق مبادرة لدعم ذوي الإعاقة والمستحقين

وبيّن مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح؛ أن المبادرة تشكل أحد مخرجات الشراكات مع القطاع الخيري والأسري بالمنطقة، والأدوار العملية لإدارة التوجيه الطلابي بتعليم القصيم، بمشاركة عددٍ من الجمعيات، مشيرا إلى أن المبادرة تعد أحد روافد الدعم والمساندة للأبناء والبنات المستهدفين في مدارس تعليم القصيم، مثمّناً الشراكة الفاعلة للجمعيات الخيرية بالمنطقة، ودورهم البارز في نجاح المبادرة.