"اللجان الزكوية" تفوز بجائزة التميز في التخطيط الاستراتيجي من "The KPI Institute"

حصلت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، على جائزة التميز في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء من معهد مؤشرات الأداء الرئيسية (The KPI Institute)، بعد التقييم المرتفع الذي حصلت عليه، محققةً بذلك مستوى النضج المتكامل؛ الذي يُعد من أعلى النتائج المسجلة للجهات الحكومية المشاركة من دول الخليج العربية.
واشتملت الجائزة على معايير تقييم رئيسية؛ منها: التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء المؤسسي، وإدارة أداء الموظفين، وثقافة الأداء في المنظمة، واعتمدت على عمليات تدقيق وتقييم مبنية على المعطيات من خلال استعراض وتقييم الأدلة والمستندات للإجراءات المعمول بها في الأمانة العامة، وكذلك استبيانات الموظفين والمقابلات مع أصحاب المصلحة؛ لمناقشة محاور التقييم والتحقق من صحة الأدلة والنتائج.
يُذكر أن جائزة التميز في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، تأتي تتويجًا لتميز الأمانة العامة ونضجها في تطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية.