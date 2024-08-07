"اللجان الزكوية" تفوز بجائزة التميز في التخطيط الاستراتيجي من "The KPI Institute"

واشتملت الجائزة على معايير تقييم رئيسية؛ منها: التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء المؤسسي، وإدارة أداء الموظفين، وثقافة الأداء في المنظمة، واعتمدت على عمليات تدقيق وتقييم مبنية على المعطيات من خلال استعراض وتقييم الأدلة والمستندات للإجراءات المعمول بها في الأمانة العامة، وكذلك استبيانات الموظفين والمقابلات مع أصحاب المصلحة؛ لمناقشة محاور التقييم والتحقق من صحة الأدلة والنتائج.