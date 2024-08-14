"الأرصاد" عن فرص الأمطار أثناء مباراة "التعاون" و"النصر": متوسطة إلى غزيرة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام اليوم الموافق 14/ 8/ 2024م، بين فريقي التعاون والنصر.
وقال المركز: إن درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة والرطوبة 70%، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 14 كم- 30 كم، قد تصل مع السحب الرعدية إلى 40 كم/ ساعة.
وأشار "الأرصاد" إلى وجود فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وتُقام المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
ويخوض "النصر" اللقاء بنشوة تحقيقه لقب البطولة العربية في بداية الموسم الماضي، كما أنه مكتمل العناصر بعد عودة قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
في المقابل، يأمل أبناء القصيم العودة لسكة المنصات، عبر الباب الكبير "النصر"، وتكرار الانتصار في أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد، كما فعلها "السكري" في أكثر من مناسبة سابقة.
الجدير بالذكر أن الفائز من لقاء النصر والتعاون، سيواجه الهلال الذي تجاوز الأهلي مساء أمس، في النهائي المرتقب السبت المقبل.