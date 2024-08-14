"الأرصاد" عن فرص الأمطار أثناء مباراة "التعاون" و"النصر": متوسطة إلى غزيرة

في المقابل، يأمل أبناء القصيم العودة لسكة المنصات، عبر الباب الكبير "النصر"، وتكرار الانتصار في أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد، كما فعلها "السكري" في أكثر من مناسبة سابقة.