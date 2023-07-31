أشاد بجهود قيادة المملكة.. السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة

ورفع السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وذلك بمناسبة غسل الكعبة المشرفة وعلى رعايتهما الدائمة للمسجد الحرام، وتقديم كافة الخدمات للمصلين والمعتمرين، واهتمامهم اوعنايتهما بالمسجد الحرام والكعبة المشرفة على وجه الخصوص، ودعمهما المستمر في كل ما يخص التسهيل والتيسير على زوار البيت العتيق.