أشاد بجهود قيادة المملكة.. السديس يعلن جاهزية رئاسة الحرمين لغسل الكعبة المشرفة

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن جاهزية رئاسة الحرمين وتكامل استعداداتها لمناسبة غسل الكعبة المشرفة الأسبوع الحالي في منظومة من الخدمات المتطورة.
وأكد الرئيس العام أن غسل الكعبة المشرفة مناسبة إسلامية وسنة نبوية، وريادة سعودية، مشيداً في مناسبة غسل الكعبة المشرفة بجهود المملكة منذ تأسيسها وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين غسلاً وتطهيراً ونظافة وتطييباً.
وشدد الرئيس العام على أن مناسبة غسل الكعبة مناسبة تستلهم عناية الدولة بقبلة المسلمين، وتكريس قيم الاجتماع والتآلف والتسامح والاعتدال.
ورفع السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وذلك بمناسبة غسل الكعبة المشرفة وعلى رعايتهما الدائمة للمسجد الحرام، وتقديم كافة الخدمات للمصلين والمعتمرين، واهتمامهم اوعنايتهما بالمسجد الحرام والكعبة المشرفة على وجه الخصوص، ودعمهما المستمر في كل ما يخص التسهيل والتيسير على زوار البيت العتيق.
كما قدم الرئيس العام الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان لدعمهما في إعمار الحرمين، وخدمة الزوار والقاصدين.
وقال السديس إن سنة تطهير وغسيل الكعبة المشرفة عنوان تعظيم لبيت الله الحرام، ومفخرة للوطن وقيادته وشعبه.