لتعزيز تجربة الزوار وسلامتهم.. أمانة جدة تغلق شاطئ اللؤلؤ بأبحر الشمالية لمدة أسبوعين

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إغلاق شاطئ اللؤلؤ في أبحر الشمالية لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم الثلاثاء، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير شاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وتعزيز سلامة مرتاديه.
وأوضحت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير المرافق الشاطئية وتهيئة مواقع السباحة في المدينة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للأهالي والزوار.
وأكدت أنه تم تخصيص عدة شواطئ بديلة للسباحة، جُهّزت بكافة المستلزمات، بما في ذلك المظلات والكراسي، إضافة إلى تزويدها بمنقذين مؤهلين ومعتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.
ويُعد شاطئ اللؤلؤ من أبرز شواطئ جدة التي حظيت باهتمام الأمانة خلال السنوات الماضية، حيث جرى تطويره بإنشاء مواقف للسيارات وتوفير كراسٍ للإنقاذ وقوارب متخصصة، إلى جانب تعيين فرق من المراقبين والمنقذين المتواجدين بشكل دائم من شروق الشمس حتى غروبها لضمان أعلى معايير السلامة لمرتاديه.