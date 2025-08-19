لتعزيز تجربة الزوار وسلامتهم.. أمانة جدة تغلق شاطئ اللؤلؤ بأبحر الشمالية لمدة أسبوعين

ويُعد شاطئ اللؤلؤ من أبرز شواطئ جدة التي حظيت باهتمام الأمانة خلال السنوات الماضية، حيث جرى تطويره بإنشاء مواقف للسيارات وتوفير كراسٍ للإنقاذ وقوارب متخصصة، إلى جانب تعيين فرق من المراقبين والمنقذين المتواجدين بشكل دائم من شروق الشمس حتى غروبها لضمان أعلى معايير السلامة لمرتاديه.