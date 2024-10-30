"أدير العقارية" تحقق مبيعات بقيمة 356 مليون ريال في مزاد "تيجان الكورنيش" بالخبر

من جانبه، أعرب "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" عن سعادته بهذا النجاح، مؤكدًا أن أرض "تيجان الكورنيش" تعد إضافة نوعية لسوق العقارات في المنطقة الشرقية، بفضل موقعها الاستراتيجي في حي السيف الراقي والفريد.