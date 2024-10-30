"أدير العقارية" تحقق مبيعات بقيمة 356 مليون ريال في مزاد "تيجان الكورنيش" بالخبر

حقق مزاد "تيجان الكورنيش" الذي نظمته شركة "أدير العقارية" في قاعة المها بفندق كمبينسكي العثمان بالخبر بتاريخ 30 أكتوبر 2024م، نجاحًا باهرًا محققًا مبيعات إجمالية بلغت 356,920,697.43 مليون ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي).
وشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري، حيث تم بيع أرض "تيجان الكورنيش" الرحبة.
من جانبه، أعرب "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" عن سعادته بهذا النجاح، مؤكدًا أن أرض "تيجان الكورنيش" تعد إضافة نوعية لسوق العقارات في المنطقة الشرقية، بفضل موقعها الاستراتيجي في حي السيف الراقي والفريد.
وأضاف "الحربي" أن هذا النجاح يعكس ثقة المستثمرين في "أدير العقارية" وحرصها على تقديم أفضل الفرص العقارية التي تلبي تطلعاتهم، ويتماشى مع رؤية الشركة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.
واختتم "الحربي" تصريحه بتوجيه الشكر لجميع المستثمرين الذين شاركوا في المزاد وأعرب عن تطلع "أدير العقارية" لتقديم المزيد من المشاريع العقارية المتميزة في المستقبل.
يُذكر أن أرض "تيجان الكورنيش" تمتد على مساحة شاسعة تبلغ 277,285 مترًا مربعًا، وتضم وحدات سكنية متنوعة (دوبلكس – تاون هاوس) ، بالإضافة إلى وحدة سكنية ملكية فاخرة.