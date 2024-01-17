"المواصفات" تبحث تعزيز التعاون في "التقييس وسلامة المنتجات" مع نظيرتها الكورية

وعقدت "المواصفات السعودية" اليوم ورشةً تعريفية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان؛ حيث تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام لدى المصدرين والمصنعين الكوريين، مثل: منصة سابر الإلكترونية، واللوائح الفنية، وعلامة الجودة السعودية، إضافة إلى إجراءات إصدار شهادات المطابقة.