توقعاتٌ بعودة الأمطار لأجزاءٍ واسعة من المملكة في الثلث الأخير من نوفمبر

وعلى الرغم من بُعد الفترة الزمنية للتقلبات الجوية المُتوقعة، إلا أن المؤشرات الأولية تعد جيدة ومبشّرة بأمطارٍ رعديّة، تتركز على أجزاءٍ واسعة من: الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وامتداداً حتى الطائف والباحة وعسير وجازان، كما لا يُستبعَد أن تؤثر في الأجزاء الساحلية من هذه المناطق، وفق موقع "طقس العرب".