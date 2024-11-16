محليات

توقعاتٌ بعودة الأمطار لأجزاءٍ واسعة من المملكة في الثلث الأخير من نوفمبر

معلوماتٌ لا تزال أولية وقابلة للتحسُّن أو التراجع وفق النموذج العددي الأمريكي
توقعاتٌ بعودة الأمطار لأجزاءٍ واسعة من المملكة في الثلث الأخير من نوفمبر
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يُشير النموذج العددي الأمريكي "GFS"، إلى تحسُّن تدريجي مُرتقب للأنظمة الجوية لصالح المنطقة؛ ما قد يتسبّب في دخول أجزاءٍ واسعة من المملكة ضمن حالاتٍ ماطرة خلال الثلث الأخير من شهر نوفمبر الحالي، وخاصة في أيامه الأخيرة.

وعلى الرغم من بُعد الفترة الزمنية للتقلبات الجوية المُتوقعة، إلا أن المؤشرات الأولية تعد جيدة ومبشّرة بأمطارٍ رعديّة، تتركز على أجزاءٍ واسعة من: الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وأجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وامتداداً حتى الطائف والباحة وعسير وجازان، كما لا يُستبعَد أن تؤثر في الأجزاء الساحلية من هذه المناطق، وفق موقع "طقس العرب".

يُذكر أن هذه المعلومات لا تزال أولية وقابلة للتحسُّن أو التراجع، لذا يُنصح بمتابعة آخر التطورات الجوية أولاً بأول؛ لمعرفة كُل جديدٍ حول مستجدات الحالة الماطرة.

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