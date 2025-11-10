‏SNB راعياً للقاء الـ 25

في خطوة تعكس التقاء القيم والرؤى بين مؤسسات وطنية رائدة، تم توقيع اتفاقية رعاية بين "لقاء الـ 25" و " SNB " ضمن فعاليات معرض بيبان 2025، لينضم البنك بذلك إلى رعاة اللقاء بجانب برنامج جودة الحياة، ضمن مسار مشترك يهدف إلى صناعة الأثر وتعزيز الحوار في مجتمع الأعمال السعودي.