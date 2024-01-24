"الحقيل" يتفقَّد مشاريع عسير التنموية ويُدشِّن المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية بالمنطقة

تفقَّد اليوم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، سير الأعمال بالمشاريع التنموية في منطقة عسير، ووقف على آخر المستجدات في مشروع "بهجة"، وملف "معالجة التشوه البصري"، وذلك بحضور أمين المنطقة المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.
والتقى الوزير الحقيل في مستهل زيارته للمنطقة قيادات ومسؤولي الأمانة، ورؤساء البلديات في عسير؛ للوقوف على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع التنموية، ومعالجة التحديات، إضافة إلى الاطلاع على الخطط التطويرية التي رسمتها أمانة المنطقة؛ لتعزيز التنمية الحضرية، والارتقاء بالخدمات البلدية بعسير، وخطة وكالة الاستثمار في تنمية النشاطات الاقتصادية في المنطقة ودعم المستثمرين.
كما التقى عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير، وناقش الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني، ضمن البرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا سعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع، وتوفير التسهيلات للمستثمرين كافة.
بعد ذلك دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى بمنطقة عسير لمشاريع بقيمه ٣.٧ مليار ريال، كما زار المختبر الهندسي للعينات، الذي يُعنى باختبارات التربة والأسفلت والخرسانة، واطلع على الخطة التشغيلية وآلية عمل المختبر.. وقد أُجريت اختبارات لأكثر من 8 آلاف عينة خلال العام الماضي، منوهًا بأهمية ذلك لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى مواصفات الجودة.
كما زار معرض العينات الحضرية الذي يحتضن أدوات لمشاريع الحدائق والطرق والإنارة والكباري والأنفاق وواجهات المباني ولوحات الطرق والمباني لأكثر من 45 شركة متخصصة، كما يضم أحدث التقنيات المستخدمة في مشاريع المنطقة، ويُعد المعرض الأول من نوعه في عسير.
ووقف خلال جولته التفقدية على مشروع تطوير حديقة الأندلس، التي تعد من كبرى حدائق أبها. ويهدف المشروع إلى أن تكون الحديقة مفتوحة ومفعمة بالأنشطة الترفيهية، مع دمجها بمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقًا لأعلى المواصفات؛ لجعلها نموذجًا من نماذج تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030).