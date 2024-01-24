"الحقيل" يتفقَّد مشاريع عسير التنموية ويُدشِّن المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية بالمنطقة

والتقى الوزير الحقيل في مستهل زيارته للمنطقة قيادات ومسؤولي الأمانة، ورؤساء البلديات في عسير؛ للوقوف على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع التنموية، ومعالجة التحديات، إضافة إلى الاطلاع على الخطط التطويرية التي رسمتها أمانة المنطقة؛ لتعزيز التنمية الحضرية، والارتقاء بالخدمات البلدية بعسير، وخطة وكالة الاستثمار في تنمية النشاطات الاقتصادية في المنطقة ودعم المستثمرين.