القيادة تعزّي رئيس جمهورية الصين في ضحايا حريق المجمّع السكني بهونغ كونغ

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق في مجمع سكني في هونغ كونغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي مكروه".