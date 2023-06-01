المسند: موسم الأمطار بالمملكة ينتهي عادة في مايو.. عدا المناطق الجنوبية الغربية

وأفاد المسند في تغريدة له بأن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي يبدأ في يونيو ويمتد حتى نهاية نوفمبر، وذروتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وعادة يتضمن الموسم الطبيعي 11 عاصفة؛ منها ستة أعاصير، يتحول اثنان منها إلى أعاصير مدمرة.