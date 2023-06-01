المسند: موسم الأمطار بالمملكة ينتهي عادة في مايو.. عدا المناطق الجنوبية الغربية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إنه وفق الاستقراء المناخي التاريخي؛ فإن موسم الأمطار في المملكة ينتهي عادة في نهاية شهر مايو، عدا المناطق الجنوبية الغربية.
وأضاف المسند: مع ذلك سُجلت في سنوات ماضية أمطار في شهر يونيو وهذا قليل ونادر، ومن المتوقع أن نشهد شيئًا من هذا في يونيو الحالي.
وأفاد المسند في تغريدة له بأن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي يبدأ في يونيو ويمتد حتى نهاية نوفمبر، وذروتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وعادة يتضمن الموسم الطبيعي 11 عاصفة؛ منها ستة أعاصير، يتحول اثنان منها إلى أعاصير مدمرة.
وتابع: من جهة أخرى متوقع في هذا الموسم 2023 أن يتشكل ما بين 14- 20 عاصفة، ومنها 7- 10 أعاصير قوية.