محليات

"الأمن العام": ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية على مستوى المملكة

"الفرج": تنفيذ أكثر من 5000 جولة تفتيشية على إسكان ومرافق المعتمرين والزوار
مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي
مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

كشف مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الثاني بمركز العمليات الأمنية، عن ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية على مستوى المملكة.

وأضاف "البسامي" أن الجهة الشمالية للحرم المكي سجلت كثافة عالية غير مسبوقة، و‏لم نرصد هذا العام أي إشكالية في السلالم الكهربائية التي كانت تشكّل هاجسًا؛ فيما كان التحويل يتم من صحن المطاف إلى الدور الأرضي أو الدور الأول أو الثاني، بسلاسة، والتعامل مع الأمر باحترافية عالية.

من جانبه أوضح المدير العام للدفاع المدني المكلف ‏اللواء الدكتور حمود الفرج ‏عن تنفيذ أكثر من 5000 جولة تفتيشية على إسكان ومرافق المعتمرين والزوار ‏للتأكد من اكتمال طلبات واشتراطات السلامة، ‏كما تم طرح 220 فرصة تطوعية شارك فيها 1100 من المتطوعين والمتطوعات قاموا بتنفيذ خطة الأعمال الميدانية التي أسندت إليهم.

وبيّن اللواء الدكتور صالح المربع نائب مدير عام الجوازات أن عقوبة المتخلفين عن المغادرة تبدأ من 15.000 وتصل إلى 50.000 وأيضًا يرحل ويمنع من الدخول لمدة 10 سنوات.

مدير الأمن العام
مركز العمليات الأمنية
محمد البسامي
المؤتمر الصحفي الثاني

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