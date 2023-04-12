"الأمن العام": ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية على مستوى المملكة

وأضاف "البسامي" أن الجهة الشمالية للحرم المكي سجلت كثافة عالية غير مسبوقة، و‏لم نرصد هذا العام أي إشكالية في السلالم الكهربائية التي كانت تشكّل هاجسًا؛ فيما كان التحويل يتم من صحن المطاف إلى الدور الأرضي أو الدور الأول أو الثاني، بسلاسة، والتعامل مع الأمر باحترافية عالية.