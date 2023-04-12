"الأمن العام": ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية على مستوى المملكة

كشف مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الثاني بمركز العمليات الأمنية، عن ضبط 1704 متسولين و47 حملة وهمية على مستوى المملكة.
وأضاف "البسامي" أن الجهة الشمالية للحرم المكي سجلت كثافة عالية غير مسبوقة، ولم نرصد هذا العام أي إشكالية في السلالم الكهربائية التي كانت تشكّل هاجسًا؛ فيما كان التحويل يتم من صحن المطاف إلى الدور الأرضي أو الدور الأول أو الثاني، بسلاسة، والتعامل مع الأمر باحترافية عالية.
من جانبه أوضح المدير العام للدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج عن تنفيذ أكثر من 5000 جولة تفتيشية على إسكان ومرافق المعتمرين والزوار للتأكد من اكتمال طلبات واشتراطات السلامة، كما تم طرح 220 فرصة تطوعية شارك فيها 1100 من المتطوعين والمتطوعات قاموا بتنفيذ خطة الأعمال الميدانية التي أسندت إليهم.
وبيّن اللواء الدكتور صالح المربع نائب مدير عام الجوازات أن عقوبة المتخلفين عن المغادرة تبدأ من 15.000 وتصل إلى 50.000 وأيضًا يرحل ويمنع من الدخول لمدة 10 سنوات.