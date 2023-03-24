شاهد.. فيديو نادر لاحتفال بختم خادم الحرمين للقرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره

عرض حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، في دورتها 24، التي تشرف على تنفيذها وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، ضمن فقرات الحفل؛ فيديو وصورًا عن احتفال مدرسة الأمراء في الرياض، في الثاني عشر من شهر شعبان لعام 1364 للهجرة، بختم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، للقرآن الكريم، حينما كان يبلغ من العمر عشر سنوات.