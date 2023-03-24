شاهد.. فيديو نادر لاحتفال بختم خادم الحرمين للقرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره
عرض حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين، في دورتها 24، التي تشرف على تنفيذها وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، ضمن فقرات الحفل؛ فيديو وصورًا عن احتفال مدرسة الأمراء في الرياض، في الثاني عشر من شهر شعبان لعام 1364 للهجرة، بختم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، للقرآن الكريم، حينما كان يبلغ من العمر عشر سنوات.
وذلك في حفل أقيم بتشريف من ولي عهد المملكة العربية السعودية حينها الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله.
وختم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، القرآن الكريم كاملًا على يد الشيخ عبدالله الخياط، رحمه الله، إمام المسجد الحرام، ومدير مدرسة الأمراء حينها، التي أمر الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، بإنشائها لتعليم أنجاله الموادَّ الدينية والعربية والاجتماعية، ووضع لها منهجًا معتمدًا على المنهج الابتدائي ومرتبطًا بالمنهج الثانوي والعالي.
ووثّقت صحيفة "أم القرى" هذا الحدثَ في صفحتها الأولى من عددها الصادر في تاريخ الرابع والعشرين من ذات الشهر، وأفردت له كامل الصفحة؛ في تأكيد على أهميته.
وبرعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عنه حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس؛ حفلَ الفائزين في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين، التي تشرف على تنفيذها وزارةُ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على أمانة المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الريتز كارلتون في الرياض.