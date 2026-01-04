شاهد .. "مسلّية" ينطلق من حي الظويهرة التاريخي بتجارب تفاعلية تربط الأطفال بتراث الدرعية الأصيل

وتمثّل ورش التعليم مساحات ثرية للأطفال بمشاركة أهاليهم لاكتشاف القيم والمهارات التقليدية الأصيلة عبر تجارب تراثية، فيما تأتي أنشطة "اكتشاف التراث" كمغامرة تفاعلية للأطفال مدتها ساعتان، يمر الأطفال عبر 5 محطات، يجمعون خلالها الشارات وصولًا إلى وسام "كشافة الدرعية", في حين تنمي تجربة "أنا وعائلتي" الروابط العاطفية من خلال لحظات لعب جماعية، وسرد قصصي، وممارسات موسيقية بسيطة، حيث يجلس الأطفال وذووهم في دائرة واحدة للمشاركة في أنشطة حسية وإبداعية مستمدة من تراث نجد والدرعية.