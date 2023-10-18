منذ تخصيصه قبل 20 عاماً.. مخطط "منح المحلة" دون خدمات ومطالبات الأهالي مستمرة

ورفع أهالي القرية بمخطط آخر متاخم لمخطط فرشة المحلة، واعتُمد المخطط رقم 105 ليوزع على المواطنين، وبعد توزيعه على نحو 80% من أهالي قرية المحلة غوان توقف العمل لفترة طويلة، وإلى الآن لم تصل إليه أي خدمة من أسفلت وماء وهاتف وإنارة، وغيرها من الخدمات التي تُعَدّ ضرورية ليستطيعوا البناء والسكن في المخطط على الرغم من التصريحات بصرف الميزانية على الإنارة والأسفلت.