"اليوسف": يوم العلم يشكّل مناسبة للقيادة والشعب للاعتزاز بالوطن

رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم العلم، والذي صدر الأمر الملكي الكريم مؤخرًا بأن يكون الحادي عشر من مارس في كل عام يومًا للاحتفاء والاعتزاز به.