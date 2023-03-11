"اليوسف": يوم العلم يشكّل مناسبة للقيادة والشعب للاعتزاز بالوطن

رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم العلم، والذي صدر الأمر الملكي الكريم مؤخرًا بأن يكون الحادي عشر من مارس في كل عام يومًا للاحتفاء والاعتزاز به.
وقال اليوسف إن هذه المناسبة الكريمة تشكل للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا فرصةً للاعتزاز بوطنهم لما يعنيه العلم من قيمة وطنية وشعار دائم، ولما يمثله اليوم والتاريخ من ذكرى لما بعد اكتمال توحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبداية نهضتها الأولى.
واختتم رئيس ديوان المظالم تصريحه بهذه المناسبة بدعاء الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ولبلادنا الغالية بدوام التقدم والأمن والرخاء، وللشعب السعودي النبيل بالتوفيق في المساهمة كلٌ في مجاله لنمو بلادهم ونهضتها والحياة في ربوعها بموفور الاستقرار والرفاهية.