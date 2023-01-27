إطلاق مشروع النقل بالحافلات في أبها العام القادم.. 13 مسارًا لمسافة 321 كم

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة، عن إطلاق مشروع النقل العام للحافلات مطلع العام الميلادي القادم، في محيط أبها الكبرى (أبها ـ خميس مشيط ـ أحد رفيدة)، من خلال اعتماد 13 مساراً و55 حافلة.