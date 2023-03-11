"العويسي": دلالات العلَم تدل على الخير والنماء من خلال اللون الأخضر

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي أننا نحتفل اليوم بيوم العَلَم، الذي صدر الأمر الملكي الكريم بأن يكون كل عام (11 مارس)؛ لما يمثله العَلَم من رمزية للدولة ووحدتها؛ لهذا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ترسيخ هذا اليوم ليكون يومًا لهذه الرمزية التي شهدت وحدة هذا الوطن وائتلافه منذ تأسيس الدولة في عام 1139هـ الموافق 1727م وحتى يومنا هذا، ولما يحمله من دلالات ذات معنى؛ بدءًا من كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ووجود السيف الذي يدل على حرص هذه الدولة على تطبيق العدل والحق والذود عن أراضيها.