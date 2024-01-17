"الطقس والمناخ": سحب ممطرة على أجزاء من مناطق عدة.. بينها "الرياض"

وفي السياق، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.