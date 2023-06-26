بنجاح تام.. اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من تصعيد حجاج إفريقيا لمشعر منى

وأبان أن بداية تنفيذ المرحلة كان في التاسعة مساء أمس، بخروج الحافلات من المخزن عبر بوابتين رئيسيتين؛ وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع؛ حيث تم تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بواسطة 500 حافلة بنظام النقل الترددي على خمسة ردود، حمولة كل حافلة 47 حاجًّا، إضافة إلى توفير 25 حافلة احتياطية، وتم خروج الحافلات بنظام القوافل كل قافلة تضم ثلاث حافلات؛ مشيرًا إلى أن كل حافلة لها مرشد مرافق مرتبط عبر وسيلة اتصال مباشر مع غرفة العمليات للتعرف على موقعه والحالة بشكل مستمر.