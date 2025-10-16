"سال" تدشّن مركزها اللوجستي الجديد في "ذا لوجستكس بارك" على مساحة 45 ألف م²

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سال، عمر حريري، أن المشروع الجديد يجسّد التزام الشركة بتطوير بنية تحتية حديثة تواكب النمو الاقتصادي في المملكة، وتدعم توسّع خدماتها ضمن استراتيجية النمو المستدام، مضيفًا أن “سال” ماضية في ربط المملكة بالعالم عبر منظومة لوجستية متكاملة تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.