"سال" تدشّن مركزها اللوجستي الجديد في "ذا لوجستكس بارك" على مساحة 45 ألف م²

افتتحت شركة سال للخدمات اللوجستية، الشركة الوطنية الرائدة في مناولة الشحنات والحلول اللوجستية وسلاسل الإمداد، أحدث مراكزها في مشروع “ذا لوجستكس بارك” التابع لشركة كادن، وذلك بحضور عدد من كبار التنفيذيين في الشركة.
ويمتد المركز الجديد على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، ليشكّل إضافة نوعية للبنية التحتية اللوجستية المتقدمة التي تمتلكها الشركة، ويتميّز بموقع استراتيجي يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والخدمات.
ويضم المشروع مكاتب مخصّصة للإيجار لتوفير بيئة أعمال متكاملة تدعم مختلف القطاعات الحيوية مثل الأدوية، والمطاعم، والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني.
ويأتي مركز سال للتخزين والتوزيع في “ذا لوجستكس بارك” كخطوة محورية ضمن مسيرة التحول التي تشهدها الشركة نحو بناء شبكة لوجستية متكاملة تربط مختلف مناطق المملكة، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية.
ويحتوي المركز على برج تحكم متطور لمراقبة عمليات النقل البري مركزياً، في خطوة تعكس تقدّم “سال” في التحول الرقمي وتبني تقنيات ذكية تدعم تطوير النقل البري وخدمات المناولة الأرضية والتخزين والتوزيع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سال، عمر حريري، أن المشروع الجديد يجسّد التزام الشركة بتطوير بنية تحتية حديثة تواكب النمو الاقتصادي في المملكة، وتدعم توسّع خدماتها ضمن استراتيجية النمو المستدام، مضيفًا أن “سال” ماضية في ربط المملكة بالعالم عبر منظومة لوجستية متكاملة تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.
وتُعد “سال” إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم حلول لوجستية مبتكرة ومتكاملة تشمل المناولة الأرضية، والتخزين، والنقل، والتوزيع، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من سبعة عقود منذ انطلاقتها الأولى عبر “الشركة السعودية للشحن”، ما جعلها نموذجًا للموثوقية والتميّز في القطاع اللوجستي.