الإحصائية اليومية... "النقل" تنفذ أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية بمكة المكرمة والمدينة المنورة

أجرت الفرقُ الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الثالث من ذي الحجة أكثر من (9) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من ألف مخالفة محررة وأكثر من 170 مخالفة رصد آلي، وبمعدل امتثال بلغ 92% .