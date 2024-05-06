لا عزاء لـ"فرانك".. "عشقي": ما أورده الخبير الهولندي عن هزات أرضية مرتقبة عارٍ من الصحة

وأضاف: أي إنسان عادي قادر على أن يقوم بما قام به السيد "فرانك"، حيث يشير المركز الوطني لمعلومات الزلازل بالولايات المتحدة إلى حدوث حوالي 12000 إلى 14000 هزة سنوياً بمتوسط حدوث 35 هزة في اليوم الواحد، وتصنيف هذه الزلازل كالآتي: هزة بقوة 8 درجات على مقياس رختر أو أكثر تحدث مرة واحدة في العام الواحد، و 18 هزة كبيرة بقوة تتراوح ما بين 7 إلى 7.9 درجة في العام الواحد، و 120 هزة قوية في العام الواحد بقوة تتراوح ما بين 6 إلى 6.9 درجة وحوالي 1000 هذه متوسطة تتراوح قوتها ما بين 5 و 5.9 درجة بمتوسط يتراوح تقريبا ما بين 2.5 إلى 3 هزات يوميًا.