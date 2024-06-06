"الموارد البشرية" تنفذ مبادرة "نسك" لاستقبال الحجاج في المنطقة الشرقية

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المبادرة مجموعة من الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، عبر استقبالهم من مطار الملك فهد والمنافذ البرية بالمنطقة، بمشاركة ما يقارب 300 متطوع ومتطوعة، وعدد من الجمعيات الأهلية في المنطقة، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للوزارة المتمثلة في تقديم خدمات تنموية اجتماعية مستدامة، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي.