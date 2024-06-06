"الموارد البشرية" تنفذ مبادرة "نسك" لاستقبال الحجاج في المنطقة الشرقية

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية بالدمام، أمس، مبادرة "نسك" التي أطلقتها الوزارة استكمالاً لجهودها، لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك بالتعاون مع مطار الملك فهد الدولي، والمنافذ البرية المتمثلة في كلٍ من منفذ جسر الملك فهد، ومنفذ البطحاء، ومنفذ سلوى، ومنفذ الرقعي.
وتهدف المبادرة، التي ستستمر لمدة عشرة أيام، إلى إبراز الجهود التي تبذلها قيادة المملكة ممثلة بالقطاعات كافة وأفراد المجتمع لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير عملية نقلهم، بدءًا من قدومهم إلى أرض المملكة واستقبالهم بالترحيب والحفاوة، مرورًا بتوفير سبل الراحة لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بطمأنينة وسلام.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المبادرة مجموعة من الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، عبر استقبالهم من مطار الملك فهد والمنافذ البرية بالمنطقة، بمشاركة ما يقارب 300 متطوع ومتطوعة، وعدد من الجمعيات الأهلية في المنطقة، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للوزارة المتمثلة في تقديم خدمات تنموية اجتماعية مستدامة، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي.