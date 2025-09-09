أمير المدينة المملكة تأسست على قيمٍ راسخة من الاعتدال والتسامح والتعايش فجعلت منها ملامح لهويتها الوطنية

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن المملكة تأسست على قيمٍ راسخة من الاعتدال والتسامح والتعايش، فجعلت من هذه القيم الأصيلة ملامح لهويتها الوطنية، وأرست جذورها في مسيرة حضارية متواصلة رسّخت مكانتها كأنموذجٍ عالمي رائد في التعايش والحوار بين مختلف الثقافات والشعوب، جاء ذلك خلال رعاية سموّه حفل افتتاح ملتقى “جسور التواصل”، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالشراكة مع غرفة المدينة المنورة.