أمير المدينة المملكة تأسست على قيمٍ راسخة من الاعتدال والتسامح والتعايش فجعلت منها ملامح لهويتها الوطنية

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن المملكة تأسست على قيمٍ راسخة من الاعتدال والتسامح والتعايش، فجعلت من هذه القيم الأصيلة ملامح لهويتها الوطنية، وأرست جذورها في مسيرة حضارية متواصلة رسّخت مكانتها كأنموذجٍ عالمي رائد في التعايش والحوار بين مختلف الثقافات والشعوب، جاء ذلك خلال رعاية سموّه حفل افتتاح ملتقى “جسور التواصل”، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالشراكة مع غرفة المدينة المنورة.
ونوّه أمير المنطقة إلى أن ما تحقق في هذا المجال يُعَد امتدادًا للدعم والعناية المستمرة من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، التي جعلت من تعزيز قيم التسامح والتعايش رسالةً محورية في سياسات الدولة داخليًا وخارجيًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الأمير سلمان بن سلطان أن المملكة ماضية في الاضطلاع بدورها التاريخي والإنساني في نشر ثقافة السلام وتعزيز التفاهم بين الأمم، وترسيخ الحوار البنّاء، مشيرًا إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يمثل منصةً مهمة لترسيخ هذه الرسالة وإبراز الوجه المشرق للمملكة من خلال برامجه ومبادراته الداعمة للحوار والتعايش.
وخلال حفل ملتقى “جسور التواصل”، الذي يهدف إلى تعزيز قيم التواصل الحضاري في المجتمع، ألقى أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله الفوزان كلمةً أكد فيها أن الحوار والتواصل بين الثقافات والشعوب يمثلان السبيل الأمثل لتبديد سوء الفهم وتجاوز الخلافات وبناء جسورٍ من التفاهم والاحترام المتبادل، مبيّنًا أن المركز يضع هذه الرسالة في صميم اهتماماته.
وأضاف أن المركز يعمل على تعزيز الهوية الوطنية بما يتسق مع القيم الإسلامية الأصيلة، ومدّ جسور التعاون مع العالم لإبراز الوجه الحقيقي للمجتمع السعودي المتسامح والمتعايش، لافتًا إلى أن الملتقى يمثل محطةً مهمة لفتح آفاق جديدة للتواصل، وتبادل الخبرات، وإثراء المعرفة.
ونوّه إلى أن اختيار المدينة المنورة لاستضافة الملتقى يجسّد مكانتها كرمزٍ للتواصل والتعايش، مستشهدًا بما جسّدته منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من وحدة القلوب وتآلف الناس على الخير والتعاون، مضيفًا أن رؤية السعودية 2030 تواصل ترسيخ هذه القيم لتجعل المملكة نموذجًا عالميًا في الحوار والتعايش السلمي.
وأكد الفوزان أن التحديات العالمية الراهنة من صراعاتٍ وتطرّف تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز قيم التواصل والحوار واحترام الآخر، مشددًا على أن الملتقى، بما يضمه من نخبة من المفكرين والخبراء، يمثل فرصةً ثمينة لتبادل الرؤى والخروج بتوصيات عملية تُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام كلمته، قدّم الفوزان شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للملتقى، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الحدث في دعم مسيرة التواصل الحضاري للمملكة.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا حول البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز في مجال التواصل الحضاري، والهوية الوطنية، والصورة الذهنية عن المملكة، إضافةً إلى المبادرات والبرامج التي تُعزّز مستهدفات رؤية السعودية 2030 وفي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة المشاركين والجهات الداعمة والمشاركة في أعمال الملتقى.