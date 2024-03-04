هيئة الاتصالات تفتتح مسار الفضاء خلال المؤتمر التقني الدولي "ليب 24"

وسيقدم "مسار الفضاء" لزوار المعرض على مدى يومين لقاءات وجلسات حوارية وعروضاً تقديمية تستكشف موضوعات معمّقة في مجال الفضاء، كما يتناول فيها المختصون والخبراء تطورات الفضاء من خلال تقنياته المستقبلية وابتكاراته المرتقبة وممكنات بنيته التحتية، إضافة إلى إبراز فرصه الاقتصادية وتحدياته الاستثمارية وصناعة برامجه وريادة الأعمال فيه.