شاهد.. المرح والتشويق والمتعة تجتمع في "كرنفال" الـسيتي ووك

وتتجسد الإثارة والتحدي في منطقة الألعاب الترفيهية "كرنفال"، التي تضم في جنباتها ألعابًا حركية ممزوجة بروح المرح والتشويق والمتعة. كما تحتوي على ألعاب مختلفة، تتناسب مع مختلف الأعمار، وتُضفي على الزوَّار جوًّا من المتعة والمرح.