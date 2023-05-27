شاهد.. المرح والتشويق والمتعة تجتمع في "كرنفال" الـسيتي ووك

تتيح منطقة "كرنفال" بالسيتي ووك العديد من التجارب والفعاليات المقامة ضمن تقويم فعاليات جدة 2023؛ بما يُقدِّم للزوَّار من أنشطة متجددة، لا تتوقف عن إبهارهم، وإسعادهم.
وتتجسد الإثارة والتحدي في منطقة الألعاب الترفيهية "كرنفال"، التي تضم في جنباتها ألعابًا حركية ممزوجة بروح المرح والتشويق والمتعة. كما تحتوي على ألعاب مختلفة، تتناسب مع مختلف الأعمار، وتُضفي على الزوَّار جوًّا من المتعة والمرح.
وتُعتبر منطقة الألعاب مكانًا مثاليًّا للعائلة؛ إذ مقررًا لها أن تجذب المئات يوميًّا من الراغبين في تجربة جديدة مليئة بالتشويق عبر الاختيار بين الألعاب المختلفة.
وتُقدِّم منطقة السيتي ووك خيارات منوعة للزوار؛ باحتوائها على أجواء فريدة لـ10 مناطق متنوعة، تُقدِّم تجاربها المميزة، والعديد من العروض اليومية المختلفة، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة.
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