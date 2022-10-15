التأمينات الاجتماعية: أكثر من 10.7 مليون معاملة منجزة إلكترونياً في الربع الثالث من العام

واستعراض أبرز الأرقام، حيث بلغ عدد مستخدمي خدمة المحادثة الفورية أكثر من 34 ألف مستخدم، في حين بلغ عدد مرات تنزيل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 471 ألف خلال الربع الثالث للعام الحالي، وعن عدد المكالمات الواردة لمركز اتصال خدمة العملاء، بينت المؤسسة أن عدد المكالمات الواردة بلغ أكثر من 319 ألف مكالمة.