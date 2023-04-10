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الخريجي يستقبل نائب وزير خارجية تركيا ويعقدان جولة المشاورات السياسية الأولى

بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وناقشا أبرز القضايا الإقليمية
نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي
نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي
واس
واس

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار، والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جولة المشاورات، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي.

نائب وزير الخارجية
وليد الخريجي
نائب وزير خارجية تركيا
بوراك أكتشبار

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