الخريجي يستقبل نائب وزير خارجية تركيا ويعقدان جولة المشاورات السياسية الأولى

وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.