"آل الشيخ" يتفقَّد مسجد التنعيم ويلتقي المعتمرين ويؤكد: قدّمنا مليون خدمة دعوية

وقال "آل الشيخ" في تصريح صحفي له خلال الجولة: إن الوزارة، عبر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، قدمت قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن؛ من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمسجد التنعيم بمكة المكرمة، والدعاة المشاركين وبلغات عالمية منذ بدء المرحلة الثانية من برامج التوعية الإسلامية، يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة، المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهّرة.