"خدمتكم شرف".. مبادرة في مطار الملك فهد الدولي تقدّم خدماتها لأكثر من ٧٥٠٠ حاج

وأشار إلى أنه تم اعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة لتسيير رحلات الحجاج ومغادرتها صالة المغادرة بالمطار، التي تضمنت الترتيبات اللوجستية والإدارية والأمنية والتوعوية والصحية، مبينًا أنه تم تجهيز مختلف المناطق في المطار لاستقبال الحجاج وتسهيل عملية تسجيلهم وإنهاء إجراءات السفر، مع مراعاة أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني بما يحقّق الاستراتيجية الوطنية للنقل، التي وضعتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية.