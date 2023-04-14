المناطق الاقتصادية الخاصة.. جذب استثمارات ضخمة وتحقيق الطموح الوظيفي للشباب

ويمثل النمو الاقتصادي في المملكة في مجالات عدة، عامل جذب كبير لجذب الاستثمارات، حيث إن مسيرة النمو تشمل قطاعات عدة، من بينها: الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، التي بدورها تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وتوفير فرص كبيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمملكة.