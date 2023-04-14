المناطق الاقتصادية الخاصة.. جذب استثمارات ضخمة وتحقيق الطموح الوظيفي للشباب

تبذل المملكة جهوداً كبيرة لتوفير فرص وظيفية تحقق طموح الشباب السعودي، وذلك عبر استقطاب استثمارات ضخمة تواكب رؤية المملكة 2030.
ويأتي إعلان ولي العهد، بإطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، ليسهم في زيادة جذب هذه الاستثمارات، إضافة إلى إتاحة مجالات واسعة لتنمية أعمال الشركات المحلية.
وتدعم المملكة تنمية هذه المجالات، عبر استضافة وإقامة المنتديات في شتى المجالات، ومن بينها: منتدى مستقبل العقار، ومنتدى الرياض الاقتصادي، ومنتدى الاتحاد الدولي للاتصالات، وغيرها من المحافل الاقتصادية المهمة.
وتتخذ المملكة نهجاً ومساراً صحيحاً لمضاعفة حجم الاقتصاد، وكذلك التنويع في مجالاته، إضافة إلى الاستثمار للوصول إلى أكبر اقتصادات العالم.
ويمثل النمو الاقتصادي في المملكة في مجالات عدة، عامل جذب كبير لجذب الاستثمارات، حيث إن مسيرة النمو تشمل قطاعات عدة، من بينها: الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، التي بدورها تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وتوفير فرص كبيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
من جهة أخرى، فقد حققت رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، إنجازات كبيرة في مجال الوظائف، وأبرزها توفير 101 ألف وظيفة في قطاع الترفيه، وكذلك 422 ألف وظيفة منذ بداية 2019.
كما تم استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك إلى جانب رفع مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 19.4% في 2017 إلى 33.2% في 2020.