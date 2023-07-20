إجراء طبي عاجل يُعيد البصر لحاج سوداني عانى بسبب فقدان مفاجئ للبصر بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى أحد وهو يعاني بسبب فقدان مفاجئ للإبصار في عينه اليسرى، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة اتضح وجود اعتلال شبكية سكري متقدم نتج عنه انفصال في شبكية العين اليسرى وتليُّفات سطح الشبكية مع نزيف حاد أصاب مركز إبصار الشبكية.