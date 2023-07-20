إجراء طبي عاجل يُعيد البصر لحاج سوداني عانى بسبب فقدان مفاجئ للبصر بالمدينة المنورة
أجرى فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون بمستشفى أحد بالمدينة المنورة عملية ناجحة لحاج من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر عانى بسبب فقدان مفاجئ للبصر في العين اليسرى.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى أحد وهو يعاني بسبب فقدان مفاجئ للإبصار في عينه اليسرى، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة اتضح وجود اعتلال شبكية سكري متقدم نتج عنه انفصال في شبكية العين اليسرى وتليُّفات سطح الشبكية مع نزيف حاد أصاب مركز إبصار الشبكية.
وبيّن التجمع الصحي بأنه على الفور وبشكل عاجل جهز الفريق الطبي المريض ووضع خطة جراحية عاجلة وشرحها له من جميع النواحي مع التشديد على أهمية التدخل الجراحي العاجل.
وأضاف أنه تم عمل العملية وإزالة جميع التليُّفات المسببة لانفصال الشبكية وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي وإزالة نزيف مركز الإبصار وعلاج كامل الشبكية بالليزر وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد واستعاد المريض بصره وغادر المستشفى بصحة جيدة.
يُذكر أن "الصحة" قدمت خدماتها لـ 82054 حاجًا عبر المراكز الصحية الدائمة والموسمية بالمدينة المنورة، بينما استقبلت طوارئ المستشفيات 10744 مستفيدًا من ضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1444هـ.