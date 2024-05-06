النائب العام يلتقي عددًا من قيادات السلطات القضائية والدستورية خلال زيارته للبحرين

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق له في العاصمة البحرينية المنامة، الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز.
وتفصيلاً، أعرب الشيخ "آل خليفة" في بداية اللقاء عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة المهمة التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأجهزة القضائية وتعزز العلاقات الثنائية في مجال العدالة.
ومن جانب آخر، ثمّن الشيخ "المعجب" الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين؛ لتحقيق الأمن والسلام لدول المنطقة ودعمها الدائم لتحقيق العدالة ورفع مستوى الجودة في العمل القضائي، وتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة والقوانين بالبلدين، وأشاد بالتعاون مع الأشقاء في البحرين لحماية الحقوق والضمانات والعمل القضائي المشترك.
وقام النائب العام بزيارة للمحكمة الدستورية في المنامة، التقى خلالها رئيس المحكمة المستشار عبدالله حسن البوعينين، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوجه العمل المشترك في المجال القانوني التشريعي.
وأشار الشيخ "المعجب" إلى ما تتمتع به البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية من تطوير مستمر في الأنظمة والقوانين التي تراعي المصالح العامة، وتحمي جميع الحقوق، وتحوكم العمل بإجراءات مؤسسية فعّالة، مبينًا أن هذا الأمر يأتي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
ومن جانب آخر أشاد "البوعينين" بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ في البيئة التشريعية القضائية وفق أفضل الممارسات المهنية بما يتواكب مع التطور المتسارع في هذا الوقت ومتطلباته والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأكد المعجب في جميع لقاءاته ضرورة استمرار العلاقات القضائية والنيابية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي قد تطرأ في العمل، ومكافحة الجرائم وتطبيق الأنظمة والقوانين، وتنفيذ الأحكام الصادرة لتحقيق العدالة الناجزة.