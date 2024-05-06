النائب العام يلتقي عددًا من قيادات السلطات القضائية والدستورية خلال زيارته للبحرين

وأشار الشيخ "المعجب" إلى ما تتمتع به البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية من تطوير مستمر في الأنظمة والقوانين التي تراعي المصالح العامة، وتحمي جميع الحقوق، وتحوكم العمل بإجراءات مؤسسية فعّالة، مبينًا أن هذا الأمر يأتي بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.