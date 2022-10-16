"أمير الشمالية": مضامين خطاب خادم الحرمين رسمت ملامح السياسة الداخلية والخارجية للسعودية

ولفت أمير منطقة الحدود الشمالية النظر إلى أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- رسمت ملامح السياسة الداخلية والخارجية، ودعمت خطط التنمية في المجالات كافة، ومنها المُضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها التغير المناخي مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، والعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، إضافة لتطرقه -أيده الله- إلى ما تشهده السعودية من حراك تنموي ومستدام لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ.. وهو ما أسهم في تمتين الاقتصاد السعودي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، والتقدم في المؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والاهتمام بصحة المجتمع، ودعم رواد الأعمال، وتمكين المرأة، وصنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان، وكذلك تأكيده -أيده الله- صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل؛ لتوفير أسباب الطمأنينة والأمان؛ لينعم به كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.