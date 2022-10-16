"أمير الشمالية": مضامين خطاب خادم الحرمين رسمت ملامح السياسة الداخلية والخارجية للسعودية

نوَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وأوضح أن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يأتي والسعودية تشهد نهضة وتطورًا وتنمية مستدامة في المجالات كافة، وما واكب ذلك من مشاريع كبرى وإنجازات غير مسبوقة، تعيش معها السعودية عهدًا مشرقًا زاهرًا، يؤكد عزم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الثابت على أن تتبوأ مكانة متقدمة بين دول العالم.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي الكريم تميَّز بشموليته، وعُمقه، مؤكدًا النهج الراسخ للمملكة، وتمسُّكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجًا، ومن ذلك نشر الوسطية والتسامح، والعدل والمساواة، وتأكيده -حفظه الله- بذل كل الجهود من أجل استمرار توفير سبل الراحة والتيسير لقاصدي الحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير العالمية.
ولفت أمير منطقة الحدود الشمالية النظر إلى أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- رسمت ملامح السياسة الداخلية والخارجية، ودعمت خطط التنمية في المجالات كافة، ومنها المُضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها التغير المناخي مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، والعمل على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، إضافة لتطرقه -أيده الله- إلى ما تشهده السعودية من حراك تنموي ومستدام لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ.. وهو ما أسهم في تمتين الاقتصاد السعودي، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، والتقدم في المؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، والاهتمام بصحة المجتمع، ودعم رواد الأعمال، وتمكين المرأة، وصنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان، وكذلك تأكيده -أيده الله- صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل؛ لتوفير أسباب الطمأنينة والأمان؛ لينعم به كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.
وأضاف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بأن خطاب خادم الحرمين الشريفين جاء شاملاً وراصدًا لأهم المنجزات خلال العام المنصرم ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، التي يقودها قائد الرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، منها دعم الخطط والبرامج التي تسهم في رفع نسبة التملك السكني للأُسر السعودية، وحصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزتَيْن، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
وسأل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اللهَ -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.