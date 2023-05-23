فواصل رعب وإثارة يصنعها "حقل الظلام" يومياً في "سيتي ووك" بتقويم جدة 2023

جذبت فعالية حقل الظلام "دارك فيلد" أحد مشاهد التحدّي والمغامرة في منطقة "سيتي ووك"، بتقويم فعاليات جدة 2023، والتي تبعث الحماس والتشويق في جميع تفاصيلها، إذ باتت تجذب زوّار المنطقة، ضمن تجربة تخلق جوًّا من الإثارة المعتمدة على بعض مشاهد الرعب.
وتتشكل فصول الدهشة في اللعبة من خلال رحلة وهمية لطائرة تعيش أجواء مرعبة وتمر بكوارث جوية وسط الظلام الممزوج بمظاهر الرعب، من خلال رحلة تتيح للناس تجربة حادث تحطّم طائرة لمدّة 15 دقيقة، يعيش فيها الزوار تجربة فريدة من نوعها، من خلال السفر بين عالمين؛ الأوّل وهمي والثاني حقيقي، لكن النتيجة واحدة، اختبار مرعب، وسط فواصل من الإثارة التي تجذب خلالها الزوار يوميًا.
واستقطبت "سيتي ووك" العديد من زوار تقويم فعاليات جدة 2023، بعروضها المشوقة وتجاربها المثيرة التي تقدم للزوار ضمن الفعاليات الترفيهية التي تتميز فيها.
وتفتح "سيتي ووك" أبوابها يوميًا من الساعة 6 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل، وتشهد إقبالًا من سكان وزوار جدة لخوض تجربة الترفيه بطابع عالمي فريد والاستمتاع بحزمة الخدمات والفعاليات الترفيهية المشوقة التي توفرها هذه المنطقة، حيث تضم العديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي المختلفة.
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