فواصل رعب وإثارة يصنعها "حقل الظلام" يومياً في "سيتي ووك" بتقويم جدة 2023

وتتشكل فصول الدهشة في اللعبة من خلال رحلة وهمية لطائرة تعيش أجواء مرعبة وتمر بكوارث جوية وسط الظلام الممزوج بمظاهر الرعب، من خلال رحلة تتيح للناس تجربة حادث تحطّم طائرة لمدّة 15 دقيقة، يعيش فيها الزوار تجربة فريدة من نوعها، من خلال السفر بين عالمين؛ الأوّل وهمي والثاني حقيقي، لكن النتيجة واحدة، اختبار مرعب، وسط فواصل من الإثارة التي تجذب خلالها الزوار يوميًا.