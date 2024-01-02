"الغذاء والدواء" تنفّذ 39 زيارة في "مهرجان الإبل"

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء زيارات رقابية على نقاط بيع الأعلاف في السوق الرسمي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة تحت شعار "عز لأهلها".
وأجرت "الهيئة" فحصًا لـ (300) عينة علف خلال فترة فعاليات المهرجان، وذلك بهدف التأكد من سلامة الأعلاف المتداولة وخلوها من الملوثات خلال فترة إقامة المهرجان.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للتعاون المستمر بين "الهيئة" ونادي الإبل الذي ينظم المهرجان، وانطلاقًا من دورها الرقابي في ضمان سلامة الأعلاف وحماية صحة الحيوان، إضافةً إلى توعية منافذ بيع الأعلاف المشاركة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
يذكر أن مهرجان الإبل يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير منظومة اقتصادية متكاملة من حيث المزاد والمستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل، وتنمية عوائد المجتمع والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.