"الغذاء والدواء" تنفّذ 39 زيارة في "مهرجان الإبل"

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للتعاون المستمر بين "الهيئة" ونادي الإبل الذي ينظم المهرجان، وانطلاقًا من دورها الرقابي في ضمان سلامة الأعلاف وحماية صحة الحيوان، إضافةً إلى توعية منافذ بيع الأعلاف المشاركة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.