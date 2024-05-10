خطيب الحرم المكي: النبي الكريم ضرب أعظم الأمثلة في حفظ المعروف والاعتراف بالجميل

وبين "بن حميد" أن من حسن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظه للجميل ما ذَكَر من فضل أبي بكر رضي الله عنه، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدًا يكافئه الله بها يوم القيامة ، وما نفعني مالٌ أحد قط ما نفعني مالُ أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، إلا أن صاحبكم خليل الله . أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضوان الله عليهم جميلهم حين نصروه وآووه، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل دعوته ونصره، وآخوا إخوانهم المهاجرين، وواسوهم بأموالهم، وآثروهم على أنفسهم، فقال عليه الصلاة والسلام "لولا الهجرة لكنت امرًا من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار) وقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كِرْشِي وعيبي - أي موضع سري وأمانتَي، قد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم، فاقبلوا محسنهم، وتجاوزا عن مسيئهم .