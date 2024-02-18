فرص وظيفية متنوعة... جامعة المؤسس تطلق فعاليات اليوم الهندسي 2024

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، فعاليات "اليوم الهندسي" لعام 2024 في نسخته الرابعة عشرة،اليوم الأحد، والذي تنظمه كلية الهندسة، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
وتسعى الكلية لتنظيم الفعالية بشكل سنوي؛ لجمع مقدمي الفرص المختلفة بالباحثين عن فرص لتطوير مهاراتهم من الشباب، كما يقدم فرصًا متنوعة من فرص وظيفية وتدريبية من الشركات الراعية.
ويتضمن برنامج الفعاليات على مدار أربعة أيام عددًا من الهاكاثونات والمسابقات المتنوعة في الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع وعدد من اللقاءات الحوارية وورش عمل والندوات العلمية.
وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد رضا كابلي، أن الهدف من الحدث خلق فرص لتنمية المجتمع والريادة في الإثراء العلمي والمهني على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يناسب متطلبات وتطلعات سوق العمل السعودي والعالمي، وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، عن طريق خلق بيئة مميزة تمثل حلقة الوصل بين الشباب ومقدمي الفرص لتعريفهم بالفرص المتاحة، وتدعو الجامعة المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الحدث الذي يقام على مدى أربعة أيام وذلك من الفترة 18 فبراير 2024 إلى 21 فبراير 2024.
وبيّن "الدكتور كابلي" أن اليوم الهندسي يستعرض العديد من المشروعات الابتكارية لطلاب كلية الهندسة التي تعكس مستوى جودة مخرجات الكلية والدعم الذي تقدمه للمبتكرين، ودفعهم إلى إنشاء مشروعات ريادية لحل مختلف المشكلات الهندسية، وتوعية الطلاب بالمعلومات والخبرات والمهارات والمفاهيم التي تمكّنهم من التطور في الجانب المهني، ونشر الوعي الهندسي وثقافة الإبداع ودعم الابتكارات من خلال معرض المشروعات الابتكارية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعريف الطلاب والخريجين بأسس وأساليب ريادة الأعمال.
الى ذلك سيقام على هامش الفعاليات "ملتقى توظيف قوي"، يضم كبرى الشركات الراعية، ومعرضًا تعريفيًا بأقسام وتخصصات كلية الهندسة، ومعرض مشروعات الطلاب الابتكارية, وملتقى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، يتضمن الملتقى ايضًا ورش عمل ومتحدثين في كافة التخصصات الهندسية.