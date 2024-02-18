فرص وظيفية متنوعة... جامعة المؤسس تطلق فعاليات اليوم الهندسي 2024

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد رضا كابلي، أن الهدف من الحدث خلق فرص لتنمية المجتمع والريادة في الإثراء العلمي والمهني على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يناسب متطلبات وتطلعات سوق العمل السعودي والعالمي، وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، عن طريق خلق بيئة مميزة تمثل حلقة الوصل بين الشباب ومقدمي الفرص لتعريفهم بالفرص المتاحة، وتدعو الجامعة المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الحدث الذي يقام على مدى أربعة أيام وذلك من الفترة 18 فبراير 2024 إلى 21 فبراير 2024.