المجمعة.. اعتماد توجيه 88 معلمًا ومعلمة من المُعَيّنين على الوظائف التعليمية التعاقدية

من جانبه أوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد بن علي المطيري، أن توجيه وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارس تعليم المجمعة، روعي فيه الاحتياج المبلغ من الميدان التعليمي، وتحقيق الرغبات قدر الإمكان وفقًا لمعايير المفاضلة والاستحقاق؛ وذلك لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي المقبل 1446هـ.