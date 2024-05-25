المجمعة.. اعتماد توجيه 88 معلمًا ومعلمة من المُعَيّنين على الوظائف التعليمية التعاقدية

اعتمد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، توجيه 88 معلمًا ومعلمة من المشمولين بالوظائف التعليمية التعاقدية "المكانية" للعام الدراسي القادم 1446هـ.
وأكد مدير التعليم "الملحم" أن مباشرة المعلمين والمعلمات الجدد وبرنامج التدريب والتهيئة لهم؛ ستكون مع بداية العام الدراسي الجديد في السابع من صفر 1446هـ؛ وفقًا للائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم؛ داعيًا الله لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم المهنية الجديدة.
من جانبه أوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد بن علي المطيري، أن توجيه وتوزيع المعلمين والمعلمات على مدارس تعليم المجمعة، روعي فيه الاحتياج المبلغ من الميدان التعليمي، وتحقيق الرغبات قدر الإمكان وفقًا لمعايير المفاضلة والاستحقاق؛ وذلك لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي المقبل 1446هـ.