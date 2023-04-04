شاهد.. الحالة المطرية تحوِّل "سد وادي مرة" بعسير إلى لوحة تسحر الألباب

ويقع سد "وادي مرة" الخرساني الذي أُنشئ عام 1431هـ شمال محافظة محايل، وقد أُنشئ بغرض الاستعاضة، ويبلغ ارتفاع المفيض 13 مترًا، في حين يبلغ ارتفاع السد 16 مترًا، وطوله 253 مترًا، بسعة تخزينية 352 ألف م3، ويصب فيه عدد من الأودية، منها: نخران، ومثعوب، وامسلباء، وقشير، وغرور، وتوالب، ويسبه.