شاهد.. الحالة المطرية تحوِّل "سد وادي مرة" بعسير إلى لوحة تسحر الألباب

رسمت الحالة المطرية التي شهدتها منطقة عسير مؤخرًا لوحة سحرية لـ"سد وادي مرة".
وتفصيلاً، رصدت "سبق" أمس المشهد الذي بدا فيه "سد وادي مرة" بتهامة بللسمر وبللحمر شمال عسير وقد امتلأ بمياه الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة، ولا تزال قائمة.
وامتدت المياه لمساحة ارتدادية كبيرة، حوّلت المكان المحيط بالسد إلى لوحة خضراء، تسحر الألباب.
ويقع سد "وادي مرة" الخرساني الذي أُنشئ عام 1431هـ شمال محافظة محايل، وقد أُنشئ بغرض الاستعاضة، ويبلغ ارتفاع المفيض 13 مترًا، في حين يبلغ ارتفاع السد 16 مترًا، وطوله 253 مترًا، بسعة تخزينية 352 ألف م3، ويصب فيه عدد من الأودية، منها: نخران، ومثعوب، وامسلباء، وقشير، وغرور، وتوالب، ويسبه.